Borghetto Santo Spirito (Savona) – Ancora un incidente mortale sul lavoro in Liguria. L’ennesima tragedia si è consumata questa mattina, martedì 12 dicembre, in via Edmondo De Amicis, all’interno di un cantiere edile.

Secondo quanto raccolto, un operaio che stava lavorando sopra un’impalcatura avrebbe perso l’equilibrio cadendo per diversi metri.

Nel violento impatto al suolo l’uomo avrebbe riportato ferite e lesioni che gli sono state fatali.

Si tratterebbe di un uomo intorno ai 60 anni, per il quale – purtroppo – si è rivelata inutile l’immediata richiesta di soccorso. Una volta giunti sul posto, i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Oltre alle ambulanze, sul posto anche le forze dell’ordine e gli ispettori del Lavoro che stanno verificando se nel cantiere erano rispettate le normative di sicurezza che dovrebbero impedire incidenti come questo.

Al momento non è chiara la dinamica dell’incidente né l’identità della vittima.

L’ennesima morte di un operaio sul posto di lavoro riaccende le polemiche e le proteste dei sindacati che chiedono più controlli e più personale addetto alla verifica del rispetto delle misure di sicurezza.

Personale che da tempo è in grande carenza e che con pochi ispettori dovrebbe sorvegliare decine di migliaia di imprese in tutta la Liguria.