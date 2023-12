Genova – Molta paura e tre persone ricoverate in ospedale per intossicazione ed ustioni, nella notte, per l’incendio divampato in un appartamento di via Celesia.

Intorno alle 22 i residenti del palazzo hanno sentito un forte odore di bruciato ed hanno chiamato i vigili del fuoco ancora prima di scoprire le fiamme.

Il denso fumo nero ha scatenato momenti di comprensibile apprensione ed una donna con il suo bambino sono rimasti intossicati.

Una terza persona, intervenuta per cercare di spegnere l’incendio, è rimasta ustionata alle mani e alle braccia.

L’arrivo di due ambulanze ha consentito il trasferimento dei feriti in ospedale.

Nel frattempo i vigili del fuoco giunti sul posto hanno fatto evacuare il palazzo e hanno iniziato le operazioni di spegnimento.

Spento il rogo sono state avviate le prime indagini per accertare l’origine delle fiamme.

L’appartamento interessato dalle fiamme ha subito danni ingenti ma il palazzo dovrebbe essere agibile. In mattinata lo stabilirà una perizia dei tecnici preposti.