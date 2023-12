Una forte perturbazione sta interessando da ieri buona parte dell’Europa Centrale e nella giornata di oggi sulla Liguria porterà nuvole e deboli piovaschi.

Un ulteriore peggioramento, specie nella zona centro-levante è previsto per domani mentre giovedì dovrebbe tornare il sole.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 12 Dicembre 2023

Nuvolosità inizialmente concentrata sul settore costiero centro-orientale, non si escludono sgocciolii o pioviggini. Poco nuvoloso nelle zone interne.

Nel corso della giornata intensificazione della copertura anche lungo l’entroterra di levante e piogge più diffuse.

Venti ciclonico moderato, tesi da libeccio al largo con rinforzi dal pomeriggio

Mare mosso sotto-costa, molto mosso al largo.

Temperature in ulteriore aumento in quota sull’Appennino, massime in calo a levante.

Sulla costa temperature minime tra +9/13°C e massime tra +13/17°C

Nell’interno temperature minime tra -2°C (fondovalle a levante)/+10°C e massime tra +9/15°C