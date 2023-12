Genova – E’ una mattinata difficile – l’ennesima – lungo le autostrade della nostra regione, con diversi automobilisti e trasportatori imbottigliati nel traffico causato da cantieri e incidenti.

In A12, dove si ricorda la chiusura dell’ingresso a Genova Nervi per i viaggiatori in direzione Livorno, si segnalano 2km di coda poco prima del casello di Genova Est, in direzione levante, e 1 km tra Chiavari e Lavagna. Nella direzione opposta, 1 km di coda tra Recco e Genova Nervi per lavori e addirittura 4km di code tra Nervi e Genova Est per un incidente.

In A7 disagi in direzione Milano: code in prossimità del casello di Genova Bolzaneto a causa del traffico sulla viabilità ordinaria e ben 3km di rallentamenti tra Bolzaneto e Busalla, causati dal restringimento di careggiata dovuto alla presenza di alcuni cantieri.

Non è tanto diversa la situazione in A10, con 2km di coda tra Arenzano e Celle Ligure, in direzione Ventimiglia, per i lavori e 1km di coda tra Celle Ligure e Varazze, sempre per lavori, verso Genova.

Infine, 3km di coda anche in A26 tra Masone e il bivio A26/A10 in direzione sud. La causa è sempre quella dei cantieri.