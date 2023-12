Genova – Ancora una vittima della truffa dell’SMS nel capoluogo ligure. Questa volta, a cadere nella trappola dei malviventi è stata una pensionata che ha ricevuto l’ormai tristemente noto messaggino che, in varie formule, più o meno recita così:

“Ciao mamma, ho perso il telefonino, questo è il mio nuovo numero di celulare. Mi dovresti fare una ricarica perché mi trovo senza soldi e devo pagare delle cose urgenti”.

La pensionata, credendo che il messaggio fosse stato inviato dalla figlia è andata in banca ed ha effettuato una ricarica di una carta prepagata ma ha poi scoperto che la figlia non c’entrava nulla e che la carta non era intestata a lei.

Troppo tardi per bloccare la transazione che è stata eseguita e subito il denaro è stato prelevato.

La signora ha perso circa mille euro e ora sono in corso indagini per individuare i truffatori che, curiosamente, conoscono il genere del destinatario della truffa riuscendo a indirzzare SMS indirizzati a donne e uomini senza sbagliare il fatto che siano, appunto, mamme o papà. Un particolare che fa pensare alla disponibilità di un anagrafico dei numeri e dell’età degli intestatari dei numeri telefonici.