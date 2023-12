Genova – Una grande soddisfazione per la provincia di Genova e, in generale, per la Liguria. Di recente è stata pubblicata da Taste Atlas, il più famoso atlante on line del cibo locale di tutto il mondo che stila classifiche seguendo le recensioni di critici, la lista dei migliori 100 piatti del mondo nel 2023.

Tra questi, sono due quelli che provengono dalla nostra regione: la Focaccia di Recco, che si classifica al 31esimo posto, e il Pesto Genovese, posizionato al 35esimo.

Nelle prime 50 posizioni, inoltre, figurano soltanto altri due piatti provenienti dal nostro paese. Nello specifico, la Pizza Napoletana, quarta, e le Pappardelle di Cinghiale, undicesime.