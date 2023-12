Genova – Dopo Fratelli d’Italia anche la Lega di Matteo Salvini “apre” alla possibilità di un terzo mandato per il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

A mettere fine ai rumors è lo stesso Edoardo Rixi al vertice della Lega in Liguria che non fa mistero del fatto che, se si andasse a votare domani, candidare Toti sarebbe l’unica soluzione possibile.

Facile dunque che, se si votasse a fine 2025 o inizio 2026 e restando questa la situazione nei rapporti tra le forze di centro-destra, la candidatura di Giovanni Toti ad un terzo mandato risulterebbe una opzione quasi senza alternative.

Nei giorni scorsi erano stati i vertici di Fratelli d’Italia, vincitori di fatto delle ultime elezioni nazionali, ad aver sdoganato l’argomento rielezione di Toti.

Il centro destra appare molto compatto in Liguria, forse più che nel resto d’Italia e non c’è dubbio sul fatto che l’attuale presidente goda di ampio favore nell’elettorato “d’area”.

Difficile pensare ad un’alternativa e forse la distanza dell’evento, atteso non prima di un anno, rende ancor più “aleatoria” l’analisi politica a lungo termine.