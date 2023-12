Il campo di alta pressione che interessa il Mediterraneo allontana le nuvole e garantisce per qualche giorno condizioni di bel tempo stabile e clima mite.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 15 Dicembre 2023

Cielo sereno ovunque a parte qualche banco di nebbia al mattino nelle vallate più interne, in via di dissoluzione.

Venti moderati settentrionali.

Mare poco mosso sotto costa, mosso al largo

Temperature in leggero calo le minime, in aumento le massime sotto costa.

Sulla costa temperature minime tra +7/+11°C – Max: +14/+18°C

Interno:

Min: -1/+7°C – Max: +9/+12°C