Chiavari – Un lascito testamentario da 860mila euro per aiutare i poveri della città. E’ la volontà di Marisa Orlandi che ha lasciato in eredità alla città una somma di denaro in grado di “fare la differenza” per molte famiglie che si trovano ad attraversare un momento difficile.

La notizia, confermata da diverse dichiarazioni di politici locali, arriva nei giorni che precedono il Natale ed in un periodo in cui la crisi si fa sentire in modo particolare.

Il numero delle famiglie in difficoltà è grande e la volontà testamentaria della signora Orlandi è precisa e il denaro donato “per beneficenza” non può essere destinato ad altra collocazione.

Il Sindaco di Chiavari e la Giunta che guida il Comune hanno ora i fondi necessari a portare un pò di sollievo a tante famiglie.