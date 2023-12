Genova – Segnalazioni anche dal capoluogo ligure per Anastasia Ronchi, 16 anni, la sorella della speaker radiofonica ed influencer Micol Ronchi, scomparsa da casa ormai da mercoledì 13 dicembre e di cui non si hanno più notizie da allora.

La ragazza potrebbe aver preso un treno che da Pavia porta a Genova e qui potrebbe essersi fermata oppure aver preso un altro treno per raggiungere Pisa, città natale, da cui si era trasferita recentemente con la famiglia. E proprio la speranza che la giovane in fuga abbia voluto raggiungere le amiche lasciate in Toscana dona ancora qualche speranza alla famiglia che non ha più alcun contatto dal giorno della sparizione.

A dare particolare rilevanza al caso, ovviamente, il fatto che la sorella più grande di Anastasia, Micol sia molto conosciuta sui social dove la notizia della scomparsa è seguita con apprensione ma anche con il consueto diluvio di segnalazioni.

La sorella di Anastasia ha voluto affidare proprio ai social un messaggio per la sorellina scomparsa

«Non succede niente, non siamo arrabbiati, ti prego torna a casa»