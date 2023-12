Genova – Saranno gli accertamenti medico legali e le indagini della Procura di Genova ad accertare le cause del decesso dell’uomo di 62 anni morto giovedì, durante un ricovero iniziato a novembre. I familiari dell’uomo avrebbero presentato una denuncia per un presunto episodio di mala sanità e la magistratura genovese ha aperto un fascicolo di indagine con ipotesi di reato di omicidio colposo, al momento senza indagati, per accertare quanto avvenuto.

Secondo i familiari dell’uomo deceduto ci sarebbero stati dei problemi durante una plasmaferesi, con un trombo che si è formato a seguito di alcune operazioni mediche ed infermieristiche ed inoltre si sarebbe verificata una perforazione diverticolare non curata nel modo adeguato.

L’uomo, sofferente per una grave miastenia, sarebbe peggiorato rapidamente sino al decesso.

Un lutto inaspettato che, unito ai sospetti di malasanità, hanno fatto scattare la richiesta ai magistrati di fare chiarezza sull’episodio.