Genova – Disagi in arrivo per chi viaggia sulla rete ferroviaria tra Genova e Acquiterme da e per Campo Ligure. Trenitalia ha infatti annunciato il blocco delle corse sulla linea, dal 28 dicembre al 7 gennaio per lavori.

Secondo Trenitalia si tratterebbe di chiusura necessaria e annuncia che i treni regionali circolano tra le stazioni di Acqui Terme e di Campo Ligure-Masone e viceversa.

Prevista la riprogrammazione del servizio con bus tra le stazioni di Campo Ligure-Masone e Genova Brignole e viceversa con fermata a Genova Cornigliano, Sampierdarena e Piazza Principe e modifiche degli orari con aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale.

A rendere ancora più complesso il viaggio anche l’annuncio di Trenitalia secondo cui “i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto”.