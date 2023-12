Genova – Mangiare una pizza o gustosi piatti della cucina genovese lasciando “una pizza sospesa” pagando il conto. E’ l’idea della Locanda degli Angeli che ha aperto i battenti in piazza Clavarino, nel quartiere di Sestri Ponente.

Una nuova insegna per la ristorazione della zona, con uno sguardo attento alla beneficenza e alla possibilità di essere di aiuto a chi fatica a togliersi la soddisfazione di mangiare una pizza ogni tanto.

La cooperativa Pane e Signore ha ha aperto La Locanda degli Angeli, pizzeria-ristorante frutto di un’iniziativa promossa dal Opera Don Guanella-La Casa dell’Angelo che vuole promuovere l’imprenditorialità, la formazione e l’inserimento lavorativo dei giovani con particolare riferimento a quelli che vivono condizioni di particolare disagio.

Tra le tante iniziative che accompagnano l’apertura del locale c’è quella di destinare parte dell’importo del coperto (50 centesimi) a costituire un fondo con il quale, appunto, verranno pagate le pizze sospese.

Chi si trova in difficoltà potrà semplicemente ordinare e ricevere l’ordinazione già pagata dai clienti che lo hanno preceduto e che hanno contribuito ad accrescere il fondo.

Quello della Locanda degli Angeli è un progetto articolato che comprende l’attività ristorativa tipica, una casa rifugio per persone in difficoltà, un servizio di produzione e fornitura pasti per famiglie e persone indigenti, attività formative per i giovani.

Nel locale, sotto l’attenta direzione del noto ristoratore Enrico Mariotti, si alternano ragazzi nei ruoli di pizzaiolo, cuoco, cameriere di sala, aiuto cucina, e barista.

«Ci sembra importante soffermarci sulla finalità sociale di questo progetto e sulle ricadute che avrà sul territorio – ha spiegato Don Nando, sacerdote guanelliano e superiore della Casa dell’Angelo–Opera don Guanella – Tutti gli avventori della locanda potranno partecipare alla raccolta per la “pizza sospesa”: il prezzo del coperto comprende 50 centesimi che verranno devoluti alla produzione e alla distribuzione di pizze per le persone più fragili della nostra città in collaborazione con la Caritas Diocesana. Inoltre grazie alla Fondazione ARCA sarà già possibile erogare 500 pasti ad altrettante persone o famiglie in condizioni di estrema povertà e solitudine. Completano questo progetto altre due iniziative interessanti: la prima è la realizzazione di un orto sinergico nel cortile interno della locanda totalmente riqualificato e destinato ad ospitare piante officinali e aromatiche, ortaggi e altri prodotti biologici e a chilometro zero, direttamente utilizzati nella produzione dei pasti e delle pizze; la seconda è l’attivazione di un alloggio di emergenza destinato a famiglie in condizione di difficoltà e disagio che necessitano di condizione di particolare assistenza e protezione per l’accompagnamento all’autonomia. Quest’ultima iniziativa vede già coinvolta una famiglia con papà e tre bambini assistiti dal Comune di Genova con il quale la Casa dell’Angelo ha realizzato un progetto orientata all’autonomia per il sostegno individualizzato dei bambini e per l’accompagnamento del genitore ad una graduale e completa autonomia. L’alloggio è stato messo a disposizione della Fondazione Arca il Comune di Genova finanzia gli interventi educativi curati dalla Casa dell’Angelo».