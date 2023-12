Piana Crixia (Savona) – Incidente mortale, questa mattina, lungo la strada che porta in località Zerbi, in ValBormida. Alcuni passanti hanno notato un fuoristrada bianco in un dirupo e si sono fermati per lanciare l’allarme e cercare di prestare soccorso ad eventuali feriti ma all’interno della vettura si trovava una persona ormai cadavere.

Ancora da accertare la dinamica dell’incidente avvenuto questa mattina, prima delle 9. Si pensa ad un malore con successivo decesso o ad un fatale incidente.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e il 118 ma per il conducente non c’era più nulla da fare.