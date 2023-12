Genova – L’area dell’ex Miralanza cambia volto e oggi è stato inaugurato il nuovo parco giochi realizzato all’interno delle ex aree Mira Lanza di Genova Rivarolo. Il parco, ad accesso libero e a disposizione del quartiere, comprende un campetto polifunzionale per il basket, il calcetto e la pallavolo.

All’interno dell’area di circa 1.000 metri quadri, sono stati installati anche altalene, scivoli e giochi inclusivi, quindi adatti alla fruizione di tutti i bambini. L’area è completamente accessibile, studiata senza barriere architettoniche e con Loges, dotata di verde pubblico, una fontanella e di due scenografici “tunnel” di accesso con gelsomini oltre a magnolie e cespugli di yucca. I lavori sono stati realizzati da Cospe srl, l’impresa di costruzioni bergamasca che si sta occupando della riqualificazione delle aree.

«Oggi consegniamo alla cittadinanza una nuova area giochi nella zona dell’ex Mira Lanza, in Valpolcevera – dichiara il sindaco di Genova Marco Bucci – Famiglie e bambini potranno sfruttare questi spazi per trascorrere il tempo libero, un luogo completamente accessibile anche dalle persone con disabilità. Un primo fondamentale tassello del grande lavoro di recupero dell’area dell’ex Mira Lanza, una riqualificazione che riconsegnerà alla città spazi fondamentali abbandonati da troppo tempo. Qui sorgeranno un polo della logistica e grandi aree per il lavoro e per il tempo libero dei cittadini. Quello di oggi è solo un punto di partenza per il futuro dell’intera zona».

«Oggi iniziamo a vedere i primi cambiamenti di questa area, grazie all’ampio parco giochi che sarà certo molto apprezzato da chi vive e frequenta Rivarolo e che offrirà uno spazio verde in più a tutti gli abitanti del quartiere – commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – Viene inaugurato così un primo tassello del più ampio progetto di riqualificazione dell’ex Mira Lanza che, dopo decenni di abbandono, restituirà un’importante area alla città con anche un grande polo logistico, nuovi parcheggi e una viabilità più efficiente. Un altro importante tassello di quella rigenerazione urbana, voluta fortemente da Regione Liguria e Comune di Genova, che sta cambiando sensibilmente volto alla città. Una nuova concezione degli spazi e dei suoi utilizzi che proietta Genova sempre più tra le città di maggiore interesse urbanistico, evolvendosi e dando nuova vita a spazi da tempo in disuso».

«Cospe dedica particolare attenzione alla rigenerazione di aree dismesse, dimostrando il proprio impegno attraverso diversi progetti e Genova, per noi, è un esempio di eccellenza – afferma l’amministratore unico di Cospe srl Alberto Pezzotta – Oggi celebriamo l’inaugurazione del parco urbano, che rappresenta la prima parte del complesso pacchetto di opere pubbliche previste. A seguire avvieremo le opere relative alla viabilità, focalizzandoci sul miglioramento del collegamento tra via Rivarolo e via Perlasca. Successivamente, procederemo con la realizzazione di un edificio privato, concepito con una molteplicità di destinazioni e funzioni, garantendo un’offerta di elevata qualità per il quartiere».

All’inaugurazione erano presenti anche l’assessore comunale all’Urbanistica, Mario Mascia e il consigliere delegato in materia di Tutela e sviluppo delle vallate, Alessio Bevilacqua.

Il parco giochi rientra nel lotto 2 del progetto di rigenerazione delle aree dell’ex saponificio, dismesso dagli anni Novanta. Dopo anni di abbandono, due anni fa, il 6 dicembre 2021 sono iniziati i lavori di demolizione e bonifica delle aree della superficie di circa 4 ettari.

Una volta terminati i lavori, l’area dell’ex Mira Lanza diventerà un polo per la grande logistica, dove troveranno spazio anche uffici, commerciali e non, e altre attività intorno alle quali saranno realizzati anche servizi per i cittadini, nuovi parcheggi scoperti, e interventi mirati al miglioramento della viabilità: nel progetto è prevista una rotatoria lungo via Rivarolo, oltre che l’allargamento di via Lepanto.