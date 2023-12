Imperia – E’ un pensionato di 75 anni di Torino, A.D. la persona ripescata in mare, ormai cadavere, nelle acque del porticciolo di Porto Maurizio, alla Marina. Il corpo dell’uomo è stato notato da alcuni diportisti che hanno subito dato l’allarme e sul posto sono accorsi i mezzi della capitaneria di porto, dei vigili del fuoco e il 118 ma per l’anziano, un pescatore dilettante, non c’era più nulla da fare. Quando la persona è stata ripescata e portata a riva era già morta, probabilmente vittima di un malore che lo ha fatto cadere in mare mentre stava salendo sulla sua barca.

E proprio nell’imbarcazione è stata trovata la giacca del pensionato, con documenti e portafogli, probabilmente appoggiata prima di cadere in acqua.

Il corpo è stato trasferito in obitorio, a disposizione del medico legale che accerterà cosa abbia provocato la morte.