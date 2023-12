Genova – Ha rischiato grosso il ciclista, probabilmente un raider che stava rientrando a casa, che nella notte è stato travolto da un’automobile mentre procedeva in via Carrea, a Sampierdarena.

Per cause ancora da accertare, infatti, i due veicoli si sono scontrati intorno alle due e ad avere la peggio è stato ovviamente il ciclista, caduto a terra.

Sul posto sono accorsi i mezzi di soccorso e il 40enne caduto rovinosamente a terra è stato trasferito in gravi condizioni all’ospedale Villa Scassi.

In corso la ricostruzione dell’incidente e delle eventuali responsabilità.