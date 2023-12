Lavagna (Genova) – Molta paura, danni ingenti ma fortunatamente nessun ferito nell’incendio divampato questa mattina, intorno alle 8, all’interno dell’edificio che ospita gli uffici del Porto Turistico.

Per cause ancora da accertare le fiamme sono divampate in uno degli uffici producendo un denso fumo nero che ha invaso i locali.

Il personale ha evacuato la palazzina mentre arrivavano i vigili del fuoco che hanno rapidamente spento le fiamme.

In corso le indagini per accertare l’origine dell’incendio.