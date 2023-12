Genova – Indagini in corso per la rapina avvenuta all’ora di chiusura di un negozio di Sestri Ponente molto attivo nel trasferimento di denaro all’estero con i servizi di money transfer. I rapinatori hanno atteso che il negozio chiudesse ed hanno assalito il gestore, immobilizzandolo e rubandogli una somma vicina ai 20mila euro che portava nelle tasche interne di un giaccone per essere versate in Banca.

Il colpo è andato a segno in via Bancheri e i malviventi hanno dimostrato di conoscere piuttosto bene i movimenti e gli orari del titolare ma anche il fatto che, durante le festività natalizie, cresce sensibilmente il flusso di denaro che i cittadini stranieri che lavorano in Italia inviano alle loro famiglie per regali e particolari necessità.

Per questo motivo le indagini per identificare ed arrestare i rapinatori si concentrano su possibili “informatori” o tra ex dipendenti del negozio.

Acquisite anche le riprese video delle telecamere di sorveglianza che potrebbero aver ripreso la scena ma anche probabili “perlustrazioni” dei malviventi o di complici per controllare le abitudini e gli orari del titolare del negozio.

I rapinatori, dopo aver derubato l’uomo sono fuggiti verso via Puccini dove probabilmente li attendeva un’auto o un mezzo per fuggire più rapidamente.