La Spezia – Si è alzato in volo anche in notturna l’elicottero di soccorso del 118 che ha trasportato alla massima velocità consentita il bambino di appena 5 mesi colpito nella notte da un improvvisa crisi cardiaca mentre si trovava nel suo lettino, accudito dai genitori che lo avevano visto star male. Una corsa contro il tempo che non ha salvato la vita al piccolo che è giunto in condizioni disperate all’ospedale Gaslini di Genova dove è morto poco dopo.

L’allarme era scattato poco prima delle 2 di notte quando i genitori avevano chiamato il 118 disperati perchè il piccolo non rispondeva alle sollecitazioni e sembrava aver perso i sensi.

All’arrivo dell’ambulanza è apparso chiaro che il neonato era i arresto cardiaco e i volontari hanno disperatamente tentato una rianimazione che inizialmente ha “funzionato”.

Nel frattempo si era già attivata la macchina dei soccorsi e l’elicottero del 118 si è alzato in volo anche se era notte fonda.

Un trasferimento di emergenza che non ha però salvato la vita al piccolo.

Ora sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso cosa sia successo nell’appartamento dove la coppia stava vivendo la bella avventura del nuovo nato.