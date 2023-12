Genova – Folla delle grandi occasioni in piazza, ieri sera, per il primo dei festeggiamenti musicali del TriCapodanno. Sul palco del Porto Antico si sono esibiti i The Kolors che hanno attratto soprattutto un pubblico giovane ma ad ammirare lo spettacolo gratuito sono arrivate anche moltissime famiglie con bambini.

Nei prossimi giorni e sino al gran finale di Capodanno si alterneranno altri spettacoli musicali.

“Questa sera diamo il via al Capodanno genovese con una serie di concerti ed eventi che renderanno la città e la Liguria la capitale dei festeggiamenti di fine anno – ha commentato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – Proprio da Genova partirà il conto alla rovescia dell’Italia intera, pronta a dare il via al 2024: un’iniziativa che credo darà un grande contributo nel far conoscere e rendere ancora più attrattivo tutto il nostro territorio”.

Quello di ieri sera, con il concerto dei The Kolors, band triplo disco di platino in Italia per il brano “Italodisco” e in gara al Festival di Sanremo 2024 era il primo evento del “Tricapodanno” targato Mediaset

“Purtroppo c’è un po’ di pioggia, ma i genovesi sanno resistere anche alla pioggia – aggiunge il sindaco di Genova Marco Bucci – Questa serata è un grande successo e ci aspettiamo altrettanto per quella di domani e soprattutto per il Capodanno. È una bella manifestazione, anche di affetto, per la città, che dopo il 2023 appena trascorso si merita uno spettacolo come questo”.