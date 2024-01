Magliolo (Savona) – E’ stato ritrovato sano e salvo in serata l’escursionista di 34anni che si era perso ieri sera lungo il percorso della Ferrata degli Artisti, nell’entroterra della Val Maremola, ai confini con il territorio finalese.

L’escursionista aveva intrapreso il sentiero in località Isallo ma poco dopo ha perso l’orientamento avventurandosi lungo un percorso diverso da quello previsto.

Quando si è accorto di aver smarrito la strada e temendo per l’arrivo del buio, l’escursionista ha saggiamente deciso di fermarsi e di chiamare subito il 112 per chiedere aiuto.

Grazie alle informazioni dei vigili del fuoco, che hanno rilevato la sua posizione, l’uomo è poi riuscito a ritrovare da solo la via di casa e a incontrare le squadre di soccorso che nel frattempo erano state inviate sul posto.