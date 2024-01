Genova – Prima i cinghiali e poi un pedone. Notte decisamente particolare per la strada Sopraelevata Aldo Moro dove la polizia locale è stata impegnata per segnalazioni “particolari”.

Intorno alle 4,30 automobilisti hanno segnalato la presenza, sulla carreggiata in direzione levante, di alcuni cinghiali intenti a passeggiare come se nulla fosse. Subito è scattato il messaggio di emergenza per automobilisti e motociclisti e una pattuglia si è recata sul posto per salvaguardare la sicurezza dei passanti.

Una mezz’ora più tardi nuovo allarme, sempre sulla corsia in direzione levante, dove era stata segnalata la presenza di un pedone che ha deciso di attraversare la città, da Sampierdarena alla Foce, passeggiando sulla strada.

Anche in questo caso è scattato l’allarme e l’intervento della polizia locale.