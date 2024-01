Genova – Ancora un pedone travolto da una vettura mentre attraversa la strada. Questa volta è successo ad Albaro dove una donna di circa 60 anni è stata investita in via De Gasperi.

La donna è stata sbalzata a terra e nell’impatto ha riportato diverse gravi ferite.

Subito soccorsa dai passanti, la persona è stata poi assistita dall’ambulanza del 118 e della Croce Bianca Genovese.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 10 e la donna ferita è stata trasportata in codice rosso al Pronto Soccorso dell’ospedale San Martino.

I medici hanno riscontrato diverse fratture e un forte trauma cranico.

Indagini in corso della Polizia Locale per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.