Rapallo (Genova) – Diversi gli interventi dei vigili del fuoco durante la notte, soprattutto legati a frane e rami caduti sulle strade a causa del vento. Smottamenti registrati in via del Castellino, sulle alture di Rapallo, all’altezza del bivio con via dei Poggi, e sulla SP 4 in località Santa Marta tra Pontedecimo e Ceranesi; entrambe sono temporaneamente chiuse, mentre sono in corso le operazioni di messa in sicurezza della carreggiata. Segnalate anche piccole frane sulla statale 586 (km 56, comune di Borzonasca) e sulla 523 (km 63, comune di Varese Ligure), con viabilità regolata a senso unico alternato.