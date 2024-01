Genova – Tornano a rombare i motori per le strade di Marassi alta e tornano le gare di moto con “esibizioni acrobatiche” lungo i rettilinei della parte collinare della delegazione.

Per tutta la serata e parte della notte segnalate moto e scooter a velocità folle lungo il circuito composto da piazza Galileo Ferraris, via Marassi, piazza Guicciardini, via Robino e viale Bracelli.

In rapida successione partono mezzi a due ruote che percorrono il percorso sfrecciando tra le auto e tagliando le curve e si “esibiscono” con impennate e inseguimenti.

Tre, in particolare i mezzi che ieri sera hanno rovinato il sonno di residenti rischiando incidenti e di ferire persone come già accaduto con incidenti mortali avvenuti a Quezzi, poco lontano e dove avvengono altre competizioni.

Un fenomeno che avviene da tempo, in barba a chi dovrebbe controllare, e rigorosamente la sera e la notte, dribblando i posti di blocco che talvolta, a seguito delle proteste, vengono organizzati dalle forze dell’ordine ma solo di giorno.

Eppure si tratta di mezzi “modificati” e con scarichi talmente rumorosi da essere udibili anche a centinaia di metri di distanza e che percorrono sempre lo stesso “circuito”, evidentemente scelto proprio per la bassa intensità di controlli.