Correnti di aria fredda provenienti dai quadranti nord orientali continuano ad interessare la Liguria anche in questo inizio di settimana portando nuvole, scarse precipitazioni anche nevose sui rilievi ma un ulteriore calo delle temperature.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 8 Gennaio 2024

Inizio settimana con condizioni di cielo molto nuvoloso su tutta la regione, più compatte sui versanti padani.

Deboli nevicate tra nottata e mattinata sulle Alpi Liguri e sul comprensorio avetano sopra gli 800m. Pioggie deboli al di sotto di tale quota.

Sul resto della regione molte nubi alternate a schiarite un po’ per tutto il giorno.

Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali, rinforzi fino a burrasca tra Genova e Capo Mele (specie nella prima parte di giornata).

Mare stirato sotto-costa, molto mosso al largo.

Temperature minime in lieve calo, massime in stazionarie o in lieve calo.

Sulla costa temperature minime tra +5/+10°C e massime tra +11/+14°C

Nell’interno temperature minime tra -3/+3°C e massime tra +3/+9°C