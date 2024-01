Genova – Il quartiere di Sampierdarena e non solo piange la scomparsa di Stefano Mantero, conosciuto maestro pasticcere, aveva 88 anni.

A darne notizia la pagina della celebre pasticceria di via Cantore, avviata nel lontano 1972 e subito tra i punti di riferimento della città per la pasticceria d’autore.

Stefano Mantero lascia una forte eredità professionale alla figlia Stefania ed al nipote Filippo, subentrati nell’attività e già onorati della nomina ad ambasciatori delle eccellenze italiane da Igino Massari, maestro pasticcere conosciuto in tutto il mondo.

“Un Maestro di vita fino all’ultimo tuo gesto – si legge sulla pagina Facebook dell’attività – Ora vola dalla mamma e insieme creerete la pasticceria più bella del paradiso. Grazie di tutto, Papà”.

“Il Signor Mantero”, insieme all’amata moglie Anna Maria Ventura, scomparsa nel 2018, era sempre presente in laboratorio, ogni notte. Un “maestro”, un padre e un nonno speciale”.