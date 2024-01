Genova – Potrebbe nascere un’azione legale “di gruppo” dalla rabbia dei passeggeri del treno diretto a Milano bloccato all’interno della galleria tra la stazione di Brignole e di Principe, ieri sera.

Un centinaio di passeggeri in viaggio per Milano è rimasto infatti bloccato a causa di un guasto avvenuto pochi minuti dopo la partenza da Brignole, alle 17,30 circa.

Il treno ha percorso poche decine di metri per poi fermarsi nella galleria.

Qui tecnici ed operai di Trenitalia hanno tentato diverse volte di farlo ripartire senza però riuscirci e così l’attesa si è prolungata sino alle 20 quando si è deciso di far ritornare il treno a Brignole e di “cancellare” la partenza.

Una decisione che ha fatto infuriare i passeggeri che, sino all’ultimo, hanno creduto di poter proseguire il viaggio.

Nonostante le vibranti proteste non è stato offerto alcun mezzo alternativo e i passeggeri hanno dovuto rinunciare al viaggio o attendere altre partenze.

I comitati dei pendolari e degli utenti delle Ferrovie stanno valutando la possibilità di avviare un’azione risarcitoria di gruppo.