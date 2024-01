Le correnti fredde in arrivo dall’Europa nord orientale continuano ad interessare la Liguria portando tempo più stabile ma temperature in calo.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 9 Gennaio 2024

Al mattino condizioni di cielo in prevalenza sereno tra Genovese e Spezzino, mentre a ponente atteso cielo a tratti nuvoloso, con addensamenti nuvolosi più consistenti su Alpi Liguri e Marittime dove sono attese anche delle deboli nevicate.

Nel pomeriggio a ponente la situazione rimarrà pressochè invariata, mentre sul centro-levante assisteremo ad un graduale aumento della nuvolosità, senza fenomeni.

Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali, rinforzi fino a burrasca tra Genova e Capo Mele.

Mare stirato sotto-costa, molto mosso al largo.

Temperature in calo

Sulla costa temperature minime tra +4/+8°C e massime tra +8/+12°C

Nell’interno temperaure minime tra -1/+3°C e massime tra +3/+7°C