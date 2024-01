Genova – Momenti di paura, ieri notte, per una persona che passeggiava in via Niccolò D’Aste, nel quartiere di Sampierdarena. Improvvisamente è stato affrontato da un 31enne che lo ha aggredito per derubarlo di un sacchetto carico di indumenti.

L’uomo lo ha spinto contro un muro chiedendo del denaro e poi ha afferrato un sacchetto pieno di indumenti e ha cercato di rubarlo.

La scena non è passata inosservata ad una pattuglia di agenti di passaggio che subito hanno fermato l’aggressore ricevendo insulti ed un tentativo di aggressione concluso con un referto medico di 5 giorni per uno degli agenti.