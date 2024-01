Genova – Momenti di comprensibile paura, ieri sera, al cimitero di Sampierdarena, per una pensionata ultra ottantenne che è rimasta chiusa all’interno della struttura dopo l’orario di chiusura.

La donna non si è accorta del tempo che passava e quando si è diretta all’uscita ha trovato il cancello chiuso e si è spaventata.

Il cimitero ha chiuso nel normale orario invernale e quando la struttura chiude i sorveglianti effettuano un giro che, ovviamente, non può essere approfondito ad ogni angolo e così l’incidente si è verificato.

Fortunatamente alcuni passanti hanno sentito la donna che urlava ed hanno chiamato alle forze dell’ordine che hanno inviato la polizia locale ad aprire alla donna.

Gli agenti hanno chiesto l’assistenza di un’ambulanza del 118 dopo aver trovato la donna in stato di agitazione e infreddolita.

La chiusura del cimitero è avvenuta alle 17 e la donna è stata soccorsa intorno alle 19 e trasferita all’ospedale Villa Scassi per i controlli del caso.