Sanremo (Imperia) – Momenti di paura, ieri sera, nella centralissima piazza Colombo, per un giovane che dopo essere stato fermato per un controllo dalle forze dell’ordine ha estratto una bottiglietta contenente liquido infiammabile dalla giacca e dopo essersela gettata addosso ha tentato di darsi fuoco.

Fortunatamente l’intervento delle stesse forze dell’ordine ha evitato che il giovane riuscisse nel suo intento suicida e il ragazzo è stato ricoverato in psichiatria.

Tutto è iniziato con l’arrivo in piazza del giovane, in preda all’agitazione. Gli schiamazzi hanno richiamato alcuni finanzieri che lo hanno fermato e gli hanno chiesto i documenti per identificarlo.

A quel punto il giovane ha dato in escandescenze urlando e poi ha estratto la bottiglietta e si è cosparso del liquido infiammabile.

Il tempo di capire cosa stava accadendo e i finanzieri hanno reagito bloccando il ragazzo proprio mentre cercava di darsi fuoco usando un accendino.