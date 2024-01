Costarainera (Imperia) – Indagini in corso per l’incendio che ieri notte ha distrutto sei veicoli parcheggiati nel piccolo paese dell’entroterra imperiese.

L’allarme è scattato quando alcuni residenti si sono accorti delle fiamme che avevano avvolto alcune auto posteggiate e hanno chiamato le forze dell’ordine e i vigili del fuoco.

Una dopo l’altra le fiamme hanno distrutto ben sei veicoli e quando sono arrivati i pompieri è stato possibile solo evitare che il rogo si estendesse ancora.

Spente le fiamme sono iniziate le indagini per accertare le possibili cause.

Al momento non viene esclusa alcuna pista, compresa quella di un gesto volontario.