Genova – Ancora un incidente sul lavoro, questa mattina, nel capoluogo ligure con un operaio che ha subito gravi ustioni al viso e al torace mentre lavorava all’impianto elettrico del Novotel di Sampierdarena, all’uscita del casello autostradale.

L’uomo stava lavorando in un controsoffitto quando è rimasto folgorato in circostanze ancora da chiarire.

Subito soccorso dai compagni, l’elettricista è stato soccorso dai vigili del fuoco e dal personale del 118 intervenuto.

Intubato è stato trasportato in codice rosso, il più grave, al reparto gravi ustionati dell’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena dove si trova ricoverato in condizioni molto gravi.

Sul posto anche le forze dell’ordine e gli ispettori del Lavoro che stanno valutando se siano state rispettate o meno le misure di sicurezza previste in questo tipo di lavorazioni .