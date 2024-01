Terminerà alle 8 di questa mattina, salvo modifiche o prolungamenti, lo stato di Allerta Gialla per maltempo e pioggia scattato ieri sera, alle 18 nella zona C di centro Levante della Liguria.

La perturbazione di origine atlantica sta ancora interessando gran parte della Liguria anche se è atteso un miglioramento già dalle prossime ore, specie nella zona del Ponente.

Scatterà alle 18 di oggi, mercoledì 17 gennaio, lo stato di Allerta Gialla per maltempo diramato da Arpal sulla base delle previsioni meteo della giornata odierna.

Nella zona interessata dall’Allerta sono invece previste ancora precipitazioni piuttosto intense sui bacini grandi di C (Magra, Vara, Entella)