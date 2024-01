Genova – Verranno celebrati sabato 20, alle ore10, alla chiesa di Santa Caterina di cvia Napoli i funerali di Maurizio “Maury” Bovicelli, l’edicolante di Oregina scomparso a 63 anni per un male improvviso. Domani, alle 17,30 il rosario alle camere ardenti dell’ospedale San Martino.

In molti desiderano rendere un ultimo omaggio all’edicolante conosciutissimo e stimato e oggi, a saracinesca ancora chiusa per lutto, sono tante le testimonianze di affetto con fiori, biglietti e le sciarpe della Sampdoria e del Perugia che erano le sue passioni sportive.

Molti, increduli, arrivano all’edicola, nella piazzetta tra via Napoli e via Boine, e dopo aver letto i messaggi di cordoglio si allontanano mestamente, ricordando piccoli e grandi episodi legati al rapporto che si crea tra commercianti e residenti.

Bovicelli era arrivato ad Oregina nel 2018 dopo anni trascorsi in un’edicola della zona di Principe dove era altrettanto stimato.

Sabato il quartiere, i famigliari e gli amici lo saluteranno per l’ultima volta.

La speranza è anche che i familiari proseguano l’attività considerato che ogni edicola chiusa è una grande perdita per il quartiere e per la città tutta.