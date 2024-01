Borghetto Santo Spirito (Imperia) – Ha fermato l’auto ad una piazzola di sosta perché continuava a sentire uno strano “ticchettio” ed ha chiamato i soccorsi dicendo di avere una bomba sulla vettura.

Momenti di comprensibile agitazione – questo pomeriggio – sull’autostrada A10 genova -Ventimiglia dove qualche problema con la lingua italiana e il forte stato di agitazione di una donna di origini straniere ha fatto scattare l’emergenza.

La donna era in auto con i due figli e viaggiava verso Genova e poiché da tempo subisce maltrattamenti e angherie dal marito, dal quale fuggiva, ha temuto che l’uomo le avesse installato una bomba nell’auto, pronta ad esplodere.

Per l’agitazione e la paura per i figlioletti, la donna si è impensierita per un “ticchettio” presente in auto e si è fermata per dare l’allarme.

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco e le forze dell’ordine e l’area dove era ferma l’auto è stata isolata per motivi di sicurezza.

Poi una verifica degli agenti della polizia stradale ha identificato l’origine del rumore sospetto e l’emergenza si è “sgonfiata”.

La donna è stata scortata agli uffici più vicini dove ha presentato denuncia contro il compagno per le violenze subite.