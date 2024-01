Genova – Insetti nei locali dove si prepara il cibo e gravi inadempienze alle norme per la conservazione degli ambienti e dei cibi. Con questi rilievi la divisione di polizia Amministrativa della Questura ha chiesto l’intervento della Asl 3, ieri pomeriggio, durante i controlli eseguiti in alcuni locali della delegazione di Nervi.

Gli ispettori sanitari hanno verificato e confermato le carenze igieniche disponendo la chiusura di un locale che vende prodotti alimentari ed hanno sanzionato il titolare imponendo immediati e decisivi interventi di pulizia, disinfestazione e manutenzione delle apparecchiature.

Nel corso delle verifiche in diversi locali e negozi, agenti ed ispettori Asl hanno sanzionato i titolari per circa 6.400 euro.