Albenga (Savona) – Momenti di paura questa mattina all’alba in una palazzina di via Leonardo da Vinci per le famiglie risvegliate dal denso fumo nero che invadeva le abitazioni a causa di un incendio.

In fiamme il tetto dell’edificio e tutti gli abitanti hanno lasciato in fretta e furia le abitazioni per ritrovarsi in strada, al freddo e spaventati.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e le ambulane della Croce Rossa di Alassio e della Croce Bianca di Albenga ma fortunatamente sembra che ci sia un solo ferito, fortunatamente non grave.

Subito è scattato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno accertato che le abitazioni fossero state evacuate e poi hanno iniziato a spegnere le fiamme.

Molti i danni e servirà una verifica dei tecnici per stabilire se la palazzina sia abitabile.