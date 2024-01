Genova – Un cane che corre lungo l’autostrada A7 Genova – Milano. Una situazione di potenziale pericolo per l’animale ma anche per le tante auto e Tir di passaggio.

Fortunatamente alcuni automobilisti hanno chiamato il 112 per avvisare della situazione e la polizia stradale è subito partita al soccorso.

Il cane, un maschio, era fuggito da casa finendo chissà come sul muraglione che fiancheggia la carreggiata di sorpasso.

Appena arrivati gli agenti, il cane appariva spaventato, tremava e abbaiava.

I ragazzi sono scesi dal muraglione, si sono avvicinati e dopo qualche carezza, il cane si è tranquillizzato.

Con una corda di fortuna, l’hanno legato al collare e portato in salvo. Contattato il proprietario ( nel collare c’erano i recapiti) ,il cane è stato accudito amorevolmente fino all’arrivo del padrone.