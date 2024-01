Genova – Un vero e proprio blitz di contestazione organizzato dagli anarchici durante il convegno con lo storico Alessandro Barbero, star dei social ed amatissimo divulgatore.

La scena è andata in onda – è il caso di dirlo – questo pomeriggio, nella sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale dove era in corso il convegno “L’Impero di Genova. Dal Mar Nero all’Atlantico, la grande espansione nel Medioevo”. Mentre i relatori parlavano, all’improvviso, c’è stata l’irruzione pacifica ma certamente destabilizzante degli anarchici che prima hanno srotolato ed esposto tra i presenti uno striscione e poi hanno espresso solidarietà all’anarchico Juan Antonio Fernandez Sorroche, cittadino spagnolo che per anni ha vissuto a Genova che è stato condannato a 14 anni e 10 mesi per la partecipazione all’attentato avvenuto nell’agosto del 2018, al K3, la sede trevigiana della Lega.

Momenti di comprensibile apprensione, poi di imbarazzo e poi il blitz è terminato senza particolari problemi.