Genova – Attimi di grande paura si sono vissuti nel pomeriggio di ieri a bordo di un autobus della linea 8, che si trovava in via Reti a Sampierdarena. Un uomo di 68 anni avrebbe iniziato a litigare con una donna, a quel punto un cittadino straniero sarebbe intervenuto per difenderla venendo minacciato con un coltello.

A bordo si è scatenato il panico. Appena si è reso conto di quanto accaduto, l’autista avrebbe fermato il mezzo e fatto scendere tutti i passeggeri, richiedendo l’intervento delle forze dell’ordine.

Una volta arrivati sul posto, gli agenti hanno denunciato il 68enne.