Genova – Ha aggredito armato di coltello la dipendente che lavora con lui da anni e poi si e’ barricato nel suo negozio. Momenti di paura, in via Napoli, nel quartiere di Oregina, dove il titolare di una storica polleria ha improvvisamente assalito la donna che lavora con lui nel negozio e le avrebbe inferto alcune ferite fortunatamente non gravi.

Prima le urla e poi una vera e propria aggressione che fortunatamente e’ stata notata da passanti che hanno subito chiamato le forze dell’ordine. Le volanti della polizia si sono precipitate sul posto e gli agenti hanno convinto l’uomo a consegnare il coltello e a liberare la donna ferita.

L’ambulanza l’ha trasferita d’urgenza all’ospedale Galliera dove i medici hanno curato solo lievi ferite. Ancora ignoti i motivi dell’aggressione che verranno chiariti nelle prossime ore