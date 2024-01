Bargagli (Genova) – Una montagna di concime stallatico scaricata nottetempo davanti all’ingresso della palazzina che ospita i Servizi Sociali a Bargagli.

La clamorosa forma di protesta, forse ispirata alle proteste degli agricoltori in Francia e Germania, è andata in scena nella notte nella località dell’entroterra genovese.

Ignoti hanno scaricati il letame proprio a bloccare l’ingresso e all’arrivo dei dipendenti del Comune la situazione si è fatta complessa perchè l’unico modo per entrare negli uffici era rimuovere lo stallatico.

Non sono ancora emersi i motivi della protesta ma le indagini sono scattate e il sindaco di Bargagli, Sergio Casalini ha parlato di “gesto meschino”.

La notizia, diffusa sulle pagine social della località, ha suscitato vivaci polemiche e commenti roventi.

Possibile che alcune telecamere abbiano ripreso qualcosa e l’autore potrebbe essere velocemente rintracciato ma la località è nota per i “misteri” come quelli della serie di omicidi e “sparizioni” nel dopoguerra, legate – si dice – al misterioso ritrovamento di un tesoro.