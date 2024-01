Genova – Situata in via Lomellini in prossimità dell’incrocio con via Bensa, la chiesa di San Filippo Neri è una delle più importanti testimonianze genovesi di architettura tardo-barocca.

I lavori per la sua costruzione, progettati dall’architetto Pietro Antonio Corradi che seguì anche quelli di Palazzo Rosso pochi anni prima, iniziarono nel 1674 e proseguirono per quasi quarant’anni, fino al 1712.

Per la verità, la facciata fu terminata soltanto nel 1738 mentre l’oratorio venne edificato intorno alla metà del Settecento. Pur essendo uno dei complessi più famosi del capoluogo, anche grazie alla sua posizione nel centro storico della città, non molti conoscono un fatto storico molto particolare che lo riguarda da vicino: il 26 maggio del 1794 Niccolò Paganini si esibì per la prima volta da solista proprio all’interno della Chiesa.

Paganini è considerato ancora oggi uno dei più importanti violinisti e compositori di tutti i tempi. Nato a Genova nel 1782 da una famiglia di origini spezzine, fin dall’infanzia venne indirizzato dal padre allo studio del violino, dimostrandosi un talento molto precoce.

Così precoce, appunto, da guadagnarsi – a dodici anni non ancora compiuti – la possibilità di suonare da solista all’interno della chiesa.

Questo avvenne proprio il 26 maggio del 1794, giorno in cui viene celebrata la festività del Santo Filippo Neri.

La sue esibizione venne definita come “un armonioso concerto eseguito da un abilissimo Giovinetto d’anni 11, ch’è il Signor Niccolò Paganini, allievo del cel. Sig. Giacomo Costa Professore di Violino, concerto che riuscì di universale ammirazione”.

Tale fu il successo del suo concerto, che Paganini venne scelto anche per la festa dell’anno successivo, nel 1795, e, anche in questa occasione, la sua esibizione suscitò “universale ammirazione e gradimento”.

Alcuni degli osservatori più attenti, passando davanti alla Chiesa di San Filippo Neri, avranno notato una piccola targa posizionata sulla strada che recita: “Il 26 maggio 1794 Niccolò Paganini si esibisce per la prima volta come solista della Chiesa di San Filippo Neri“.