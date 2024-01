Bardineto (Savona) – Sono gravi, all’ospedale Gaslini di Genova, le condizioni del bambino di 8 anni che si è ustionato nella sua abitazioni dove era acceso un camino.

Ancora da ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente avvenuto questo pomeriggio in una casa di Bardineto, nell’entroterra savonese.

Il piccolo ha riportato ustioni gravi sul 50% del corpo e dopo essere stato soccorso dal personale della Croce Verde di Bardineto è stato trasferito in elicottero al Gaslini di Genova con il codice rosso, quello più grave.

I medici dell’ospedale stanno facendo il possibile per limitare i danni disastrosi delle fiamme che hanno avvolto il piccolo.

In corso anche le indagini delle forze dell’ordine per capire cosa sia successo nell’abitazione.