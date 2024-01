Genova – Anche il palazzo della Regione Liguria si è illuminato ieri sera per Jannik Sinner, primo italiano a vincere gli Australian Open.

Sinner entra nella storia del Tennis battendo il russo Daniil Medvedev con una straordinaria rimonta e con i parziali di 3-6, 3-6, 6-4, 6-4 6-3.

L’altoatesino è il terzo italiano dopo Pietrangeli e Panatta a vincere un titolo Slam nel singolare maschile, vinto per l’ultima volta nel 1976.

Nessun italiano si era invece imposto a Melbourne: per Jannik è l’11° trionfo della carriera, e certamente il più importante