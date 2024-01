Genova – Un giovane di 17 anni è stato denunciato dalle forze dell’ordine per aver rubato una giacca in un negozio in via XX Settembre.

Il fatto si è verificato all’interno di Snipes, in centro. Il giovane ladro sarebbe stato inizialmente fermato da un dipendente del negozio, per poi spintonarlo e provare a darsi alla fuga.

L’allarme è stato immediatamente lanciato, con una pattuglia delle forze dell’ordine che si trovava in zona e l’ha fermato poco distante al luogo del furto. Per il 17enne è scattata la denuncia.