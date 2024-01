Genova – Domenica 4 febbraio torna nel quartiere di San Fruttuoso la tradizionale Fiera di Sant’Agata con le sue bancarelle e con il mercato delle piante e dei fiori.

La manifestazione commerciale, legata al nome della santa venerata nell’omonima chiesa in via De Paoli, è molto attesa dai genovesi e un appuntamento fisso nella prima domenica di febbraio per fare acquisti tra i quasi 600 banchi di operatori, provenienti anche da fuori regione, di un’ampia gamma di categorie merceologiche, dal food all’abbigliamento, dall’utensileria per la casa alle piante da terrazzo e da giardino. La fiera si snoderà, anche quest’anno, tra corso Sardegna, via Giacometti, via Don Orione, via Casoni, piazza Terralba, via Torti, via Novaro, piazza Martinez, piazza Giusti, piazza Manzoni e corso Galilei dove sono presenti i produttori del comparto florovivaistico e agricolo con produttori locali.

Dalla mezzanotte tra sabato e domenica cambia la viabilità nella zona interessata dall’esposizione del mercato e i posteggi diventeranno le postazioni per le varie bancarelle. Fino alle 4 di lunedì 5 febbraio e comunque fino a cessate esigenze, sono previste modifiche alla viabilità.

DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E DI SOSTA con sanzione accessoria della rimozione coatta del veicolo degli inadempienti in:

– Corso Sardegna nella semicarreggiata di levante, tratto compreso tra via Giacometti e via Don Orione e nello stesso tratto, nella semicarreggiata di ponente, istituzione del doppio senso di circolazione; divieto sosta con rimozione e soppressione della pista ciclabile nel tratto compreso tra il fornice ferroviario e la via Don Orione;

– Piazza Giusti limitatamente all’area antistante i civici 10 e 11 e nello stacco antistante l’edificio delle Ferrovie dello Stato;

– Via Paolo Giacometti (eccetto mezzi bus fino alle ore 01,30 del giorno 04.02.2024);

– Via de Paoli, tutta;

– Via Michele Novaro tratto compreso tra la via Giacometti e la via Toselli;

– Piazza Giovanni Martinez, tutta;

– Via Filippo Casoni, tutta;

– Piazza Terralba eccetto la corsia che adduce a via Giovanni Torti in direzione ascendente;

– Via Giovanni Torti tratto compreso tra piazza Martinez e via dell’Albero D’Oro;

– Via Tomaso Pendola, tutta;

– Via Paggi tutta;

– Via Contubernio G.B. D’Albertis, tratto compreso tra piazza Martinez e via Vitale;

– Via Vittoria Giorni, tutta;

– Corso Galileo Galilei, tutta;

– Piazza Manzoni nella parte lato mare;

– Via L. Cambiaso, tutta ad eccezione degli aventi diritto con istituzione di doppio senso di circolazione tra via Olivieri e piazza Manzoni.

DIVIETO DI SOSTA con la sanzione accessoria della rimozione coatta del veicolo per gli inadempienti in:

– Via Marina di Robilant sul lato ponente del tratto compreso tra la via S.Fruttuoso e la via Torti;

– Via San Fruttuoso sul lato mare del tratto compreso tra il passo Resa Villa Migone e la villa Migone e su entrambi i lati nel tratto compreso dalla villa Migone fino alla via dell’Albero D’Oro (compresa);

– Passo Resa di Villa Migone, tutta;

– Via G.B. d’Albertis, tratto compreso tra via Revelli Beaumont/Vitale e via Repetto;

– Via Olivieri, tratto compreso tra corso Galileo Galilei e via Cambiaso, con l’istituzione del doppio senso di circolazione;

In VIA SAN FRUTTUOSO sono istituiti:

– il senso unico di marcia nel tratto compreso tra Passo Resa di Villa Migone e l’intersezione con la Via dell’Albero d’Oro (compresa) con contestuale rimozione dei dissuasori di transito, si dovrà occultare segnaletica divieto circolazione Villa Migone;

– il divieto di circolazione nel tratto compreso tra la Via Imperiale e la Via dell’Albero d’Oro;

Nella VIA DELL’ALBERO D’ORO è istituito l’obbligo di arresto e dare precedenza e l’obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con la via Torti;

Nella VIA PERTUSIO è istituito il senso unico alternato a vista con diritto di precedenza per i veicoli diretti verso via Varese

Nella VIA PIETRO TOSELLI sono stabilite le seguenti prescrizioni:

– istituzione del senso unico di marcia con direzione ponente nel tratto compreso tra la via Novaro e la piazza Martinez;

– per i veicoli in transito nel tratto a ponente dell’intersezione con via Novaro, è istituito l’obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con la via Novaro stessa;

Nella VIA IMPERIALE è istituito l’obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con la via Torti;

Nella VIA ORISTANO è istituito l’obbligo di uscita su via Varese con obbligo di svolta a sinistra in via Ayroli;

Sono temporaneamente istituite fermate autobus AMT Trasporto Pubblico Città Metropolitana di Genova su:

1) lato ponente di Via Marina di Robilant in prossimità dell’intersezione con la via Torti;

2) lato mare di Via Marchini in prossimità dell’intersezione con la via Amarena;

3) lato mare di Piazza Giusti in prossimità del civico 1;

4) lato levante di Corso Sardegna tratto compreso tra il termine della sosta e la via Giacometti, lungo la corsia di canalizzazione;

Dovrà essere garantito il transito ai veicoli di soccorso in servizio di pronto intervento.